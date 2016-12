Profesorul Irinel Popescu, preşedinte interimar al PC Bucureşti

Profesorul Irinel Popescu a fost desemnat în funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PC a municipiului Bucureşti. Anunţul a fost făcut ieri, de liderul conservator Daniel Constantin, cu prilejul şedinţei Biroului Politic al partidului: \"PC consideră că a venit momentul ca şi la nivelul Bucureştiului să începem să facem o altă politică, să schimbăm modalitatea în care se prezintă politicienii de la nivelul Bucureştiului\". El crede că prin ţinuta şi reputaţia pe care o are profesorul Irinel Popescu se poate da un altfel de mesaj către bucureşteni. Liderul PC a spus că e vorba de \"un mesaj pe care aceştia să îl recepteze aşa cum trebuie, că într-adevăr PC şi USL, prin oamenii pe care-i va propune de acum înainte, doreşte cu adevărat să reintroducă o scară a valorilor în politica românească”. Irinel Popescu a spus că un preşedinte interimar are şi un mandat limitat şi poate capacităţi limitate de decizie, dar, cu toate acestea, îşi propune câteva obiective: \"Evident, la modul general, reconstrucţia organizaţiei Bucureşti şi a organizaţiilor de sector, la modul particular. Poate am să încep cu priorităţile de care m-am ocupat şi până acum şi care sunt sănătatea şi învăţământul\".