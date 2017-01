Profeţie germană: Rusia va intra în proiectul Nabucco

Joschka Fischer, consultant pentru Nabucco din partea grupului RWE şi fost vicecancelar german, anticipează că Rusia va intra în proiectul gazoductului, anul 2010 fiind unul decisiv privind această investiţie, şi spune despre proiectul rusesc South Stream că nu există decât la nivel declarativ. \"Ar fi un succes dacă Rusia ar intra în Nabucco. Profeţia mea este că, dacă Nabucco se va face, Rusia ni se va alătura. Nabucco va schimba întreg peisajul în zonă, inclusiv din punct de vedere politic\", a afirmat Fischer, aflat la Bucureşti. El a adăugat că anul viitor este decisiv pentru acest proiect privit de UE ca o alternativă la importul de gaze din Rusia. \"Pentru Nabucco, 2010 va fi un an decisiv, va fi anul deciziilor investiţionale. Cît despre South Stream…, nu este niciun South Stream, sunt doar discuţii despre el. În schimb, este North Stream, care are totul pus la locul lui. Eu sunt în favoarea North Stream, care dacă ar progresa, ne-ar putea ajuta. Vom finanţa Nabucco cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi alte bănci, totul va fi făcut anul acesta\", a spus Fischer. În opinea lui, ţările care ar putea alimenta cu gaze Nabucco sunt Azerdaijanul, Turkmenistanul şi Irakul de Nord. \"Trebuie să înţelegem diferenţa. Trebuie să înţelegem că este un nou factor: nordul Irakului. Nu avem nevoie de gazul iranian\", a spus el. Totodată, Rusia ar avea de câştigat dacă nu ar crea probleme, a spus Fischer, rerferindu-se la criza gazelor din luna ianuarie, cauzată de un diferend între Rusia şi Ucraina pe tema preţului gazelor. \"Rusiei i-ar fi mai bine dacă nu ar crea atâtea probleme, ar atrage mult mai multe investiţii\", a spus el. South Stream este un gazoduct concurent al Nabucco, susţinut de Rusia şi Italia. North Stream este un proiect dezvoltat de Rusia şi Germania. Nabucco este susţinut de UE, urmăreşte să alimenteze statele europene cu gaze din zona Mării Caspice, şi este dezvoltat de un consorţiu la care participă şase companii, cinci din partea statelor de tranzit şi un partener strategic german, respectiv Transgaz Mediaş, Botas (Turcia), OMV (Austria, acţionarul majoritar al Petrom), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) şi RWE (Germania).