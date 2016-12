Profilul unui campion

Are doar 15 ani, dar a obţinut deja numeroase premii la competiţiile internaţionale şi naţionale de informatică. Este vorba de George Chichirim, elev în clasa a IX-a A (profil matematică-informatică) în cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, care s-a întors acasă cu un preţios aur de la Turneul Internaţional de Informatică. La prestigioasa competiţie care a avut loc în Bulgaria, a concurat cu peste 40 de elevi. „Am început să particip la olimpiade din clasa a V-a. În clasele a VI-a şi a VIII-a am câştigat menţiune, respectiv medalia de argint la faza naţională a Olimpiadei de Informatică. Obţinerea medaliei de argint m-a ambiţionat şi am început să lucrez mult mai mult”, povesteşte George. Anul trecut s-a clasat pe locul al doilea la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, fapt ce a dus la intrarea lui în lotul naţional al României. Munca i-a fost răsplătită, adolescentul obţinând medalia de aur la Turneul Internaţional de Informatică din Bulgaria, calificându-se pe locul al treilea, cu două probleme rezolvate corect. „A fost un concurs foarte greu, a fost mult mai dificil decât în anii trecuţi. M-am pregătit mult pentru această competiţie. Cu două săptămâni înainte de concurs, am lucrat aproximativ cinci-şase ore pe zi”, a mărturisit elevul. Cea care i-a arătat prima problemă de informatică a fost mama sa, care este şi profesor de informatică. „În clasa a III-a am luat primul contact cu informatica, atunci când am participat la un cerc. De altfel, la început mama a fost cea care, acasă, mi-a spus un pic mai mult decât ce făceam la orele de informatică. Încet-încet, am început să fiu mai interesat de această materie şi să lucrez mai mult”, a spus George. El a precizat că pasiunea şi munca sunt ingredientele principale pentru reuşită în orice domeniu. „Dacă nu faci cu plăcere un lucru, nu poţi avea performanţe. Dacă o faci obligat de părinţi, nu ai reuşite”, a spus tânărul. Deşi recunoaşte că îndeletnicirea lui preferată în timpul liber o reprezintă jocurile pe calculator, George a mărturisit că mai este pasionat şi de matematică şi fizică, însă iubeşte foarte mult şi sportul, îi place să joace fotbal, baschet şi să înoate.

ELEV MODEL „George este un elev model şi nu spun asta pentru că a luat acum acest premiu deosebit. În primul rând, este model prin comportament, prin seriozitate şi prin atitudinea lui faţă de muncă”, a declarat profesorul de informatică al lui George, Daniela Răvoiu. Ea a precizat că George are formată o disciplină a muncii şi asta se manifestă la toate materiile. „În ultimul timp, a lucrat enorm. Toată vara a trecut singur de la un limbaj de programare la altul, a citit singur. Acum, de când a început şcoala, a lucrat foarte mult, antrenându-se de pe site-urile de specialitate. Singur a descifrat algoritmi, i-a implementat, tocmai pentru că poate şi are această deprindere de a se autoinstrui. La informatică, problemele sunt foarte grele. De cele mai multe ori, acestea au un substrat matematic pe care, dacă nu-l stăpâneşti foare bine, nu reuşeşti”, a spus profesorul său de informatică.