Profit istoric pentru insolvența Hidroelectrica

Hidroelectrica, firmă controlată de stat şi aflată în insolvență, estimează că va înregistra în acest an un profit brut de peste un miliard de lei (225 milioane euro), cel mai mare câștig din istoria companiei, a declarat administratorul judiciar al companiei, avocatul Remus Borza. „În primele șapte luni ale anului, Hidroelectrica a avut un câștig de 600 milioane lei, ceea ce ne face să credem că, la finele lui decembrie, am putea atinge miliardul“, a spus Borza. Câștigul estimat pentru 2014 este susținut de producția crescută de electricitate, estimată la 16 TWh. Compania are o capacitate instalată de 6.400 MW, reprezentând circa o treime din totalul unităţilor de producţie din România, şi asigură aproximativ 30% din necesarul național de electricitate.