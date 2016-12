Profit uriaș pentru BCR. Trăiască Prima Casă!

BCR, cea mai mare bancă locală, a încheiat primul semestru cu un profit net de 636 milioane lei şi un sold de 4,1 miliarde lei al creditelor noi, potrivit datelor raportate de bancă. Totodată, rata creditelor neperformante a scăzut cu 14%, faţă de 23,1% în iunie 2015, pe fondul îmbunătăţirii calităţii portofoliului de împrumuturi OK şi - evident - reducerii volumului de credite cu probleme. „România are nevoie de infrastructură, are nevoie să fructifice oportunităţi economice, are nevoie să răspundă provocărilor sociale. BCR are capitalizare substanţială, lichiditate excelentă şi o solvabilitate semnificativă pentru a sprijini aceste priorităţi“, a declarat CEO-ul Băncii Comerciale Române, Sergiu Manea. Rezultatul operaţional al băncii a fost de 704,7 milioane lei (156,8 milioane euro), cu 9,5% mai redus decât în anul precedent, când pragul atins a fost de 778,5 milioane lei (175,1 milioane euro), din cauza veniturilor operaţionale mai mici, precum şi a impactului înregistrării integrale, în trimestrul I, a contribuţiei anuale către fondul de garantare a depozitelor. În activitatea bancară dedicată persoanelor fizice, BCR a acordat credite noi în valoare totală de 2,6 miliarde lei, în special datorită programului Prima Casă, căruia i s-a acordat un plafon suplimentar de garantare (deja epuizat în prezent). Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat finanțări noi de 1,5 miliarde lei. Și cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene a fost solidă, banca deţinând o cotă de piaţă de peste 30% şi un portofoliu de peste 7,2 miliarde lei.