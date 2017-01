Profit-record pentru cele mai mari 1.000 de bănci din lume

Cele mai mari 1.000 de bănci din lume au obţinut anul trecut un profit-record de 920 de miliarde de dolari, circa o treime din aceste câştiguri fiind înregistrate de instituţii de credit din China, situaţie care evidenţiază ascensiunea băncilor chineze după criza financiară, potrivit Reuters. Băncile din China au raportat profit înainte de taxe de 292 miliarde de dolari, aproape o treime din totalul la nivel global, potrivit unui studiu al publicaţiei „The Banker“. Profiturile de anul trecut au crescut cu 23% faţă de anul anterior.

Industrial and Commercial Bank of China a obţinut cel mai mare profit, de 55 de miliarde de dolari. Alte trei bănci chineze, China Construction Bank, Agriculture Bank of China şi Bank of China, au completat următoarele poziţii. Băncile din SUA au înregistrat profituri agregate de 183 miliarde de dolari, reprezentând 20% din total. Wells Fargo a consemnat cel mai mare câştig dintre instituţiile de credit americane, cu 32 miliarde de dolari. Instituţiile de credit din zona euro au contribuit cu numai 28 de miliarde de dolari la profiturile totale la nivel global, arată studiul. Băncile din Italia au pierdut 35 de miliarde de dolari, cel mai slab rezultat dintre ţările incluse în raportul „The Banker“.