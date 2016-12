Profitul Bank of Cyprus, mai mic

Profitul după impozitare obţinut de Bank of Cyprus în România a scăzut cu 12,5% în primele nouă luni, de la opt milioane de euro, anul trecut, la şapte milioane de euro în acest an, potrivit datelor anunţate ieri de grupul financiar cipriot. Câştigul înainte de provizioane a crescut cu 27%, de la 11 milioane de euro, la 14 milioane de euro. Veniturile nete din dobânzi au avansat cu 11%, de la 18 milioane de euro în ianuarie-septembrie anul trecut, la 20 de milioane de euro în perioada similară a anului acesta. Portofoliul de împrumuturi a ajuns la 625 milioane de euro în septembrie, în scădere cu 7,8% faţă de 678 milioane de euro la sfârşitul anului trecut, dar cu 6,8% mai mult comparativ cu 585 milioane de euro în septembrie anul anterior. Bank of Cyprus operează în prezent 12 sucursale în România, cu una mai mult faţă de sfârşitul anului trecut.