Profitul Facebook a crescut cu 138%

Profitul Facebook, cea mai mare rețea de socializare din lume, a crescut cu 138% în trimestrul II din 2014, la 791 milioane de dolari, de la 333 milioane de dolari în perioada similară din 2013, depășind estimările analiștilor. Veniturile totale ale Facebook au urcat la 2,91 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor, de 2,81 miliarde de dolari, pe fondul majorării semnificative a publicității pe platformele mobile. De asemenea, veniturile din publicitate, care reprezintă cea mai mare parte a câștigurilor companiei americane, au urcat în perioada aprilie - iunie 2014 cu 67%, la 2,68 miliarde de dolari, comparativ cu trimestrul II din 2013. Pe de altă parte, cheltuielile au crescut cu 22%, la 1,52 miliarde de dolari. ”Am înregistrat rezultate bune în trimestrul II. Comunitatea noastră a continuat să crească și vedem în continuare foarte multe oportunități, deoarece noi conectăm lumea”, a afirmat fondatorul și directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg.

Compania are în prezent 1,32 miliarde de utilizatori activi în fiecare lună, în creștere cu 14% față de anul trecut. Dintre aceștia, peste un miliard folosesc dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-urile și tabletele. După anunțarea rezultatelor financiare, acțiunile Facebook au urcat la bursa de la New York cu aproximativ 5%, la 75,13 dolari, evaluând compania la 190 miliarde de dolari. Numărul conturilor atribuite utilizatorilor români de Facebook a ajuns, la jumătatea acestui an, la 7,2 milioane, în timp ce numărul paginilor românești cuantificate pe site-ul de socializare a depășit 25.000, în creștere cu 5% față de începutul anului, arată datele Facebrands.ro, serviciul de monitorizare a paginilor românești create pe rețeaua socială Facebook.

Acțiunile rețelei de socializare Facebook au atins, ieri, un maxim istoric, după ce creșterea veniturilor din publicitatea pe dispozitive mobile a ajutat cea mai mare rețea de socializare din lume să afișeze rezultate trimestriale peste estimările analiștilor. Pe platforma Nasdaq, acțiunile Facebook erau ieri în creștere cu 7,6%, până la nivelul-record de 76,74 dolari per titlu. La acest preț, valoarea de piață a Facebook se apropie de 200 miliarde de dolari, ceea ce pune Facebook în poziția de a devansa IBM în calitate de a patra mare companie americană din sectorul tehnologiei. Primele trei poziții sunt ocupate de Apple Inc., Google Inc și Microsoft Corp. Cel puțin 27 de firme de brokeraj și-au majorat țintele de preț pentru acțiunile Facebook până la 100 de dolari. La un astfel de preț per acțiune, Facebook ar avea o valoare de piață de peste 250 miliarde de dolari.

Facebook a raportat, miercuri, o creștere de 151% a veniturilor din publicitatea pe dispozitive mobile în trimestrul al doilea, acestea fiind responsabile pentru 62% din suma totală încasată din publicitate. Veniturile de 2,91 miliarde de dolari raportate de Facebook în trimestrul al doilea au fost superioare estimărilor analiștilor, care mizau pe venituri de 2,81 miliarde de dolari. În condițiile în care oamenii accesează din ce în ce mai des internetul de pe smartphone-uri și tablete, companii precum Facebook, Google și Twitter caută modalități de a genera mai multe venituri de pe urma publicității pe dispozitivele mobile. ”Estimăm că Facebook este responsabil pentru un dolar din fiecare cinci dolari cheltuiți cu publicitatea pe dispozitive mobile”, apreciază analiștii de la Needham and Co. Firma de cercetare comScore data susține că, în prezent, Facebook reprezintă 20% din timpul total petrecut pe dispozitivele mobile. Facebook este cea mai mare rețea de socializare din lume, cu peste un miliard de utilizatori.