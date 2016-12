Profitul Porsche „frânează“ cu 41%, la... un miliard de euro

Profitul net al Porsche SE, principalul acționar al grupului Volkswagen AG, a scăzut cu 41% în primul semestru din 2016, în principal din cauza costurilor aferente scandalului emisiilor (Dieselgate). Astfel, câștigul net a coborât la circa un miliard de euro în primele șase luni, față de 1,65 miliarde euro în perioada similară din 2015. Compania se așteaptă în acest an la un profit net de 1,4 - 2,4 miliarde euro, după ce Dieselgate a cauzat pierderi de 273 milioane euro în 2015. Lichiditatea netă a gigantului german s-a situat la 1,32 miliarde euro la 30 iunie, iar managementul estimează un nivel de 1 - 1,5 miliarde euro la sfârșitul anului, în linie cu estimările precedente. După Audi, Porsche are a doua cea mai mare contribuție la profitul grupului Volkswagen (VW), iar anul trecut vânzările au depășit pentru prima dată 200.000 de unități, pe fondul succesului înregistrat de noul SUV compact Macan. „Restilizarea gamei de mașini sport 911 și cererea solidă pentru SUV-uri vor ajuta Porsche să-și îndeplinească, în acest an, obiectivul principal: o marjă operațională de 15%, față de 16% în 2015“, a anunțat luni compania. VW face în continuare obiectul unor investigații în mai multe țări, după ce a recunoscut că, în perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vândute în toată lumea (dintre care 500.000 în SUA) cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Scandalul ar fi trebuit să tragă pe dreapta orice companie obișnuită, însă VW era, totuși, liderul pieței (ba chiar a redevenit șef de haită, depășind recent Toyota, care ocupase temporar poziția întâi la vânzări). Portofoliul Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi și Bugatti, dar și camioanele MAN și Scania.