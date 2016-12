Prognoza de contracţie a economiei rămîne neschimbată

Prognoza de contracţie a economiei României cu aproximativ 8,5% în acest an va rămîne, probabil, neschimbată în urma celei de-a doua evaluări a Fondului Monetar Internaţional (FMI), pentru virarea următoarei tranşe a împrumutului de la Fond, a declarat reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu. „Cred că prognoza de scădere a economiei României cu 8-8,5% în acest an va rămîne neschimbată”, a răspuns Tănăsescu, întrebat dacă se aşteaptă la o revizuire a estimării actuale. El a subliniat că, pentru a se pronunţa în privinţa unor prognoze actualizate, reprezentanţii FMI trebuie să analizeze datele statistice disponibile privind evoluţia economiei româneşti în trimestrul al treilea. FMI estimează că PIB-ul României se va comprima cu 8,5% în acest an, urmînd să revină pe creştere în 2010, cu o rată de 0,5%. Totodată, Tănăsescu a precizat că FMI nu va trebui să aştepte formarea unui nou guvern pentru a finaliza a doua evaluare a României, pentru a treia tranşă a împrumutului, în cazul în care bugetul pe 2010 va fi aprobat pînă la finalul acestui an.