„Prognoza“ de iarnă a CNP, copy-paste după programul PSD

Sunt câteva instituții în Românica al căror singur rol e să legitimeze deciziile politicului și, după caz, să le dea un plus de veridicitate. Comisia Națională de Prognoză (CNP), supranumită și Comisia de Magie din Pix, ar fi una dintre ele. Consiliul Fiscal e un alt nume care vine imediat în minte; nici Statistica nu-i tocmai feng-shui. Și lista poate să continue. În aceste zile, CNP e starul, după ce prognoza sa timpurie de iarnă a venit să susțină întreaga construcție bugetară a coaliției de la putere. De această dată, însă, vicepreședinte al comisiei de buget-finanțe din Senat este analistul Florin Cîțu, care a demontat în mai multe rânduri estimările super-optimiste și amatoricești ale CNP. Iar acum spune că există suspiciuni că CNP a comis o ilegalitate, pentru ca PSD să poată justifica bugetul pentru 2017. Ca să fim fair-play, să amintim că Florin Cîțu este senator PNL. Iată ce spune el - „CNP a fost obligată să-și revizuiască prognozele în linie cu cele prezentate de PSD și să ofere o bază legală pentru întocmirea noului buget. De ce? Pentru că PSD are nevoie de un PIB mai mare în acest an, iar CNP estima unul mult mai mic. Opinia mea este că CNP a fost forțată să preia datele umflate din programul de guvernare al PSD“. De notat că prognoza de iarnă a apărut la 20 ianuarie... cu două luni mai devreme decât în mod obișnuit. Asta ridică deja mai multe semne de întrebare. Apoi, în raportul „independent“, realizat cu diverși algoritimi macro-micro-tehnici, sunt preluate la virgulă datele din planul PSD publicat în septembrie 2016, mai spune Cîțu - „Și, potrivit legii, Finanțele ar fi trebuit să folosească, la întocmirea bugetului, prognoza de toamnă, publicată în noiembrie 2016. În acel raport, PIB-ul nominal pentru 2017 era estimat la 807 miliarde lei, iar creșterea economică reală - la 4,3%. De cealaltă parte, în programul PSD, produsul intern brut este estimat la 815,2 miliarde lei, iar avansul economiei - la 5,5% (adică fix „prognoza“ de iarnă publicată acum câteva zile, care poate fi găsită pe site-ul CNP, la secțiunea Prognoze; singura diferență este că avansul PIB este estimat acum la 5,2% - valoarea lui, însă, este IDENTICĂ - n.r.)“. Așteptăm cu interes o explicație plauzibilă de la șeful CNP, Ioan Ghizdeanu, numit, bineînțeles, de PSD. Ah, și un mic mare amănunt - chestia asta este o ilegalitate, cu diverse consecințe penale. La final, un fapt divers - a fost un mare scandal public în urmă cu nici două săptămâni, dar în sens invers, PSD acuzând tehnocrații de rectificări bugetare pozitive bazate pe datele de la Prognoză. He, he!