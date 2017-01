Prognoza de inflaţie, revizuită

Analiştii ING au revizuit prognoza de inflaţie pentru sfârşitul lui 2010, de la 4,9% la 4,1%, pe fondul măsurilor anunţate de tăiere a cheltuielilor sectorului public, şi consideră că Banca Naţională a României (BNR) are şanse bune să-şi atingă ţinta de inflaţie în acest an. ING menţionează că există încă riscuri legate de agricultură, un leu mai slab sau preţuri mai ridicate la combustibili. „Un alt risc mare pentru evoluţia inflaţiei provine dintr-o posibilă majorare a TVA”, se spune într-un raport al ING Bank România. BNR a fixat pentru acest an o ţintă de inflaţie de 3,5%, cu un interval de variaţie de plus/minus un punct procentual, şi estimează că rata anuală se va situa la 3,7%. Pe de altă parte, analiştii anticipează că BNR va reduce dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale în şedinţa din 30 iunie, la 6%, urmând să menţină acest nivel până la finele acestui an. Analiştii ING Bank au revizuit în ultima săptămână prognoza privind evoluţia Produsului Intern Brut (PIB) pentru acest an, de la o creştere economică de 0,9% la o contracţie de 1,4%, şi estimările privind evoluţia cursului de schimb valutar, unde anticipează deprecierea monedei naţionale la 4,35 lei/euro în următoarele 12 luni, faţă de prognoza anterioară de 3,9 lei/euro.