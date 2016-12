Prognoza economică se înrăutăţeşte

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrăutăţit semnificativ prognoza economică pentru România în acest an. „Prognozăm creştere economică negativă în 2010 în România şi Bulgaria. În România, am revizuit semnificativ în scădere estimarea, de la stagnare la o contracţie de 3%. Aceasta reflectă datele dezamăgitoare din primul trimestru şi consolidarea fiscală amplă convenită cu FMI în iunie”, se arată în raportul instituţiei de credit. Pentru anul următor, banca a revizuit estimarea privind evoluţia economiei la stagnare, de la un avans de 3% anticipat în raportul precedent, din luna mai. Reducerea salariilor angajaţilor din sectorul public cu 25% şi majorarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) cu cinci puncte procentuale, la 24%, adoptate de Guvern pentru a se încadra în obiectivele incluse în acordul cu FMI, vor avea un impact negativ asupra consumului pe termen scurt, se arată în raportul BERD. Potrivit estimărilor BERD, Produsul Intern Brut (PIB) al României se va contracta cu 2,1% în trimestrul al doilea al acestui an şi cu 4,3 în trimestrul al treilea, faţă de perioadele similare din 2009. În ultimele trei luni ale anului, economia va avea o evoluţie negativă anuală de 2,2%. România are în derulare un program de împrumuturi externe în valoare de 20 miliarde euro de la FMI, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi BERD, condiţionat printr-o serie de obiective economice, fiind vizată în principal reducerea deficitului bugetar.