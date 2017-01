Prognoza meteo în weekend. Cum va fi vremea

Nu scăpăm de ploi nici în weekend, avertizează meteorologii. Cu toate acestea, temperaturile se vor menține la un nivel asemănător cu cel de zilele trecute. Vineri, 26 februarie, cerul va fi înnorat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 12 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. Sâmbătă, 27 februarie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori, însă este posibil să plouă. Maximele se vor situa între 8 și 11 grade C, iar minimele între 4 și 6 grade C. Duminică, 28 februarie, cerul va fi variabil. Vor fi maxime între 8 și 11 grade C, iar minime între 3 și 6 grade C.

CUM VA FI VREMEA ÎN CELE TREI LUNI DE PRIMĂVARĂ Lunile de primăvară se vor afla sub semnul unui regim termic în general cald, dar cu precipitații excedentare, reiese din prognoza meteorologică valabilă pentru intervalul martie - mai 2016, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În prima lună de primăvară, valorile termice medii lunare ale aerului vor fi peste normalul perioadei (stabilit la 3,5 grade Celsius) în sudul și sud-estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa, în general, în limitele mediilor climatologice. În ceea ce privește valorile termice medii, specialiștii ANM estimează în martie, pentru zona Dobrogei, temperaturi medii între 4 și 6 grade C. Pe de altă parte, precipitațiile totale lunare se vor situa peste normalul climatologic în cea mai mare parte a țării. În aprilie, temperatura medie lunară a aerului va avea valori apropiate de mediile climatologice în majoritatea regiunilor. În privința precipitațiilor, prognoza ANM relevă că, în aprilie, cantitățile cele mai scăzute vor fi în Dobrogea (până la 40 l/mp). Potrivit ANM, în mai, temperatura medie lunară a aerului se va situa, în general, în limitele mediilor climatologice. Doar în nordul și centrul țării temperaturile ar putea avea valori sub normalul perioadei. Tot în mai, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a țării și doar în nord și centru pot avea o tendință spre excedent.