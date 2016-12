Prognoza meteo

Valorile termice se vor menţine peste mediile climatologice ale perioadei miercuri, 13 ianuarie, însă vor marca o scădere faţă de intervalul precedent, informează Administrația Naţională de Meteorologie (ANM). Apoi, vremea va continua să se răcească. Joi, 14 ianuarie, cerul va fi variabil, mai mult senin în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 6 și 9 grade C, iar minimele între - 3 și un grad C. În jurul datei de 19 ianuarie, vor fi temperaturi ce nu vor mai depăşi, în timpul zilei, - 5 sau - 4 grade Celsius şi - 9 grade C noaptea. Apoi regimul termic va creşte uşor şi treptat, spre valori apropiate de cele normale climatologic la sfârşitul intervalului de prognoză, când se vor înregistra, în medie, 0 grade C ziua şi - 6 grade C noaptea. Probabilitatea pentru precipitaţii, mixte la început, apoi predominant ninsori, va creşte din 15 ianuarie, iar în intervalul 15-18 ianuarie cantităţile de apă vor fi mai însemnate.