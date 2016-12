Prognoza meteo până pe 18 octombrie. Când se răcește?

Bucurați-vă de vremea caldă cât mai puteți, pentru că meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat că în curând se va răci. Dacă în următoarele zile specialiștii spun că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în Dobrogea pentru această perioadă din an, atât în privinţa valorilor maxime, ce vor oscila în jurul unei medii de 22 de grade Celsius, cât şi a minimelor, care vor fi de 13 - 14 grade C, începând de joi, 8 octombrie, temperaturile vor scădea semnificativ. Astfel, între 9 și 14 octombrie vremea va fi rece, cu valori medii diurne de 11 - 14 grade C şi nocturne de 6 - 10 grade C, se arată în estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 5 - 18 octombrie. Pentru ultimele zile ale intervalului de prognoză este estimată o încălzire a vremii. Probabilitatea pentru ploi locale va fi mare în jurul datei de 7 octombrie şi din nou în perioada 12 - 13 octombrie, în restul intervalului fiind posibil să plouă doar izolat. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia.

