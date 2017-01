Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea

Vremea va fi schimbătoare în următoarele două săptămâni în Dobrogea, când vom avea atât perioade cu timp frumos și soare, dar și perioade cu ploi și vreme răcoroasă, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 24 mai - 5 iunie. În sud-estul țării, până pe 25 mai, temperatura aerului va fi în scădere, de la maxime de 21 - 23 de grade Celsius, în medie regională, până la 19 - 20 de grade C. Media regională a minimelor va fi de 12 - 14 grade C, până pe 26 mai. În intervalul 25 - 31 mai, temperatura aerului va fi în creștere, până la maxime de 24 - 25 de grade C și minime de 16 - 17 grade C. După data de 31 mai, până la sfârșitul intervalului, temperatura aerului va marca o scădere ușoară, valorile menținându-se apropiate de cele specifice perioadei; media maximelor se va situa în jurul a 23 de grade C, iar a minimelor va fi de 15 - 16 grade C. Vor fi averse pe arii extinse între 24 și 27 mai, când sunt de așteptat și cantități de apă mai însemnate.