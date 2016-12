Prognoza meteo pentru weekend

Temperaturile din următoarele zile vor fi normale pentru această perioadă din an în Dobrogea, spun meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, 18 noiembrie, vremea se încălzește, astfel că maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Atât soarele, cât și norii vor fi prezenți pe cer. Sâmbătă, 19 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C. Duminică, 20 noiembrie, vremea va fi mohorâtă, cu cer înnorat. Maxima zilei va fi de 13 grade C.