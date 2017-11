PROGNOZA METEO: Vreme de toamnă ploioasă

Vremea în următoarele zile va fi una autentic de toamnă, cu cer variabil, ploi uşoare şi temperaturi maxime de 16 grade.

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ. Cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în sudul și în estul țării, iar la munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, noaptea, în sudul Banatului și pe litoral. Temperatura aerului se va menține la valori în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie, cu maxime cuprinse între 8 grade in estul Transilvaniei și 16 grade in sudul Munteniei și minime între – 6..-5 grade in estul Transilvanieie și 9 grade pe litoral. Dimineața și noaptea va fi ceață, local în centrul și în sud-vestul țării și izolat în celelalte regiuni.

ÎN BUCUREŞTI. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura aerului, apropiată de normalul perioadei, va avea maxima de 14...15 grade și minima de 4...6 grade.

Temperaturi mai ridicate pe litoral. Înnorări temporare în regiunea estică

PROGNOZA METEO DUMINICA. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile sudice și estice, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar și în Banat și în nordul Moldovei, însă la cote mai reduse. Temperatura aerului va avea în continuare valori apropiate de cele normale pentru această dată, cu maxime ce se vor încadra între 9..10 grade in estul Transilvaniei și 16 grade in Banat și minime între -2 și 8 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, dar și ușor mai ridicate pe litoral. Va fi ceață, local în centrul și în sudul teritoriului și izolat în rest.