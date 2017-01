Prognoze economice

Salariu mediu lunar de 1.930 lei, în 2013

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în urcare estimarea privind creşterea salariilor în intervalul 2008-2013, instituţia anticipînd un cîştig mediu lunar de 1.260 lei în acest an şi de 1.930 lei în 2013. Salariul mediu net estimat pentru acest an este cu 58 de lei mai mare comparativ cu valoarea estimată în primăvară de CNP. Instituţia anticipează pentru 2009 un salariu de 1.384 lei şi de 1.512 lei în 2010. Salariul mediu ar urma să ajungă la 1.646 lei în 2011 şi la 1.784 lei un an mai tîrziu, potrivit prognozei de toamnă a CNP privind principalii indicatori macroeconomici în perioada 2008-2013. Media pe economie ar urma să ajungă la 1.930 lei în 2013, cu 64 de lei peste estimarea CNP din primăvară.

Inflaţie anuală de 5,8% în decembrie 2008

CNP a menţinut estimarea privind inflaţia din ultima lună a acestui an la 5,8%, însă a ridicat cu 0,5% prognoza pe acest indicator în 2009, la pragul de 4,5%. Dacă pentru finele anului, creşterea preţurilor de consum este anticipată la 5,8%, inflaţia calculată ca medie anuală este estimată la 7,6%, potrivit prognozei de toamnă privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2008-2013, varianta preliminară, a CNP. Instituţia a menţinut estimarea prvind inflaţia la finele anului pentru intervalul 2010-2013, respectiv 3,5% în 2010, 3% în 2011, 2,6% în 2012 şi 2,3% în 2013.

Cotaţia medie leu/euro în acest an, 3,6300 unităţi

Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale pentru perioada 2009-2013 a fost revizuită în urcare de CNP. Deşi moneda naţională îşi va continua aprecierea, cursul mediu preconizat pentru anul viitor ar fi de 3,55 lei/euro şi de 2,31 lei/dolar (cu 10 şi respectiv 6 bani peste prognoza din primăvară). De asemenea, paritatea medie în raport cu euro va fi de 3,47 lei/euro în 2010, 3,40 lei/euro în 2011, 3,35 lei/euro în 2012 şi de 3,30 lei/euro în 2013, potrivit prognozei de toamnă a CNP. Estimarea instituţiei privind cursul în raport cu dolarul indică valori medii ale cotaţiilor de 2,44 lei/dolar pentru 2010, 2,39 lei în 2011, 2,36 lei în 2012 şi 2,32 lei în 2013. Pentru anul în curs, cotaţiile medii anticipate sînt de 3,63 lei/euro, repectiv 2,43 lei/dolar.

Creştere economică de 10% în trimestrul III

Creşterea economică a României se va situa în jurul a 10% în trimestrul al treilea, ca urmare a unei producţii agricole foarte bune, a declarat preşedintele CNP, Ion Ghizdeanu. În prima jumătate a anului, creşterea economică a fost de 8,8%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Ghizdeanu a arătat că aportul primului semestru la creşterea economică este de aproximativ 37-40%, comparativ cu aproximativ 60% în cazul celui de-al doilea semestru.

PIB de 505 miliarde lei în 2008

La capitolul PIB, Prognoza vede o creştere economică de 6,5% în anul 2009, de 6,3% în 2010, de 6,2% în 2011 şi de cîte 6,00% în anii 2012 şi 2013. Estimările pentru valoarea PIB în intervalul 2009-2013 au fost revizuite în urcare cu 0,3-0,5%, iar pentru anul în curs se aşteaptă ca PIB-ul să fie de 9,1%, adică EXACT cu 2,6% peste nivelul avansat în aprilie, de 6,5%. PIB va ajunge în acest an la 505 miliarde de lei, de la 404,7 miliarde de lei în 2007, iar anul viitor va urca la 592,9 miliarde de lei. În 2010, indicatorul va ajunge la 678,7 miliarde de lei, iar în 2011, la 766,8 miliarde de lei.

Deficit de cont curent în uşoară scădere

În privinţa deficitului bugetar, preşedintele CNP, Ion Ghizdeanu, a arătat că este cel mai important indicator şi speră să nu depăşească 3% din PIB la sfîrşit de an, conform normelor europene. El a adăugat că, pînă la sfîrşitul anului, creşterea exporturilor va continua să fie mai mare decît avansul importurilor. De asemenea, deficitul de cont curent al României este preconizat să scadă de la 14% din PIB în 2007, la 13,4% în acest an (uşor sub nivelul avansat de CNP în aprilie, de 13,6%). Noua prognoză indică, pentru intervalul 2008-2013, scăderi mai accentuate ale deficitului de cont curent faţă de estimările din primăvară, astfel: deficitul va coborî la 11,8% anul viitor, la 11,00% în 2010, la 9,7% în 2011, 8,6% în 2012 şi 7,4% în 2013. Scăderile vehiculate pentru intervalul 2009-2013 variază între 0,7-0,9%.