Prognoze optimiste privind economia

Raiffeisen Bank România a modificat prognoza privind contracţia Produsul Intern Brut (PIB) din acest an, de la 7,5% la 7%, pe fondul unei evoluţii mai bune a economiei în trimestrul trei decât se anticipa. „Potrivit estimărilor Institutului Naţional de Statistică, PIB-ul real a scăzut numai cu 7,1% în trimestrul trei 2009, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cifra a fost mai bună decât ne-am aşteptat. Piaţa se aştepta la o contracţie de 9% în termeni anuali”, a arătat economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. Comparativ cu trimestrul anterior, economia a înregistrat o scădere cu 0,7% în termeni reali ajustaţi sezonier. După primele nouă luni, declinul economic a fost de 7,4%. „Ne aşteptam să vedem o creştere economică zero în trimestrul patru din 2009. Cu toate acestea, datele statistice sugerează că şansele pentru o creştere economică pozitivă în ultimul trimestru al anului au crescut. Sunt şanse mari să intrăm pe un trend crescător al PIB chiar începând cu ultimul trimestru din acest an (creştere în trimestrul patru faţă de cel anterior), chiar dacă avansul anual va rămâne în teritoriu negativ până la jumătatea anului viitor”, a adăugat Dumitru. Astfel, analistul apreciază că declinul economiei din acest an se va apropia de 7%, sub prognoza anterioară de 7,5%. „Ne aşteptăm ca revenirea economiei să vină pe canalul extern (exporturi mai mari datorare revenirii economiei din zona euro), cu efecte pozitive asupra producţiei industriale din România, având în vedere că există şanse mici să vedem o recuperare puternică a cererii interne în trimestrele următoare”, a spus Dumitru.