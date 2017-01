Prognozele BNR despre inflaţie şi economie, valabile deocamdată!

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat că banca centrală nu are motive deocamdată să modifice prognozele despre evoluţia economiei, dar că pînă la următorul raport asupra inflaţiei pot apărea elemente noi. Guvernatorul BNR a adăugat că preţul petrolului pe pieţele internaţionale (ultimele cotaţii fiind de cel puţin 130 de dolari/baril) are un impact inflaţionist şi poate provoca încetinirea creşterii economice din ţara noastră. \"Impactul inflaţionist este deja aici. Aş spune că este aproape şi un impact recesionist. Trebuie să se evite ceea ce a fost în anii \'70 şi să nu se ajungă la stagflaţie (stoparea creşterii economice şi menţinerea inflaţiei - n.r.)\", a mai spus Isărescu. Reamintim că BNR estimează că ritmul de creştere economică se va situa la 5,5% în acest an şi 6% în 2009. Creşterea economică din 2007 s-a plasat la 6%, cu 1,9 puncte sub nivelul consemnat în 2006, de 7,9%. De asemnea, la începutul lunii mai, BNR a revizuit în uşoară creştere prognoza de inflaţie pentru 2008 de la 5,9% la 6%, dar a redus estimarea pentru anul viitor de la 3,9%, la 3,5%. Următorul raport asupra inflaţiei va fi prezentat în 26 iunie.