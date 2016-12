Prognozele şi opiniile stabilizează cursul leu/euro

Moneda naţională s-a tranzacţionat sub 4,46 lei/euro, în ultima şedinţă a săptămânii, într-o piaţă liniştită, astfel că paritatea oficială a scăzut cu 0,19 bani, la 4,4576 unităţi. Pentru dolarul american, banca centrală a stabilit o cotaţie de 3,5304 lei, cu 2,26 bani mai mică decât cea de joi, de 3,5530 lei. Cursul leu/franc elveţian a coborât de la 3,7142, la 3,7117 unităţi. Potrivit dealerilor, leul s-a descurcat singur, întrucât Banca Naţională a României (BNR) nu şi-a făcut simţită prezenţa în piaţă, aşa cum obişnuise în zilele precedente. Vineri, şeful ING Bank România, Mişu Negriţoiu, a făcut câteva precizări legate de prognoza sa de 5 lei/euro: „Tendinţa este spre 5, nu 5; poate să fie 4,6, 4,7 sau alta, dar mai mult spre 5. Există o presiune speculativă din cauza incertitudinilor şi volatilităţilor din zonă, din pieţele externe şi din Grecia. Am spus însă că Banca Naţională nu va lăsa lucrurile să scape de sub control şi că va avea grijă, pentru că se uită la curs, ceea ce s-a şi dovedit ulterior. Eu le-am dat percepţia pieţei - dacă te uiţi în regiune, zlotul s-a depreciat cu 10% în faţa euro, în această perioadă, leul doar cu 2%. Diferenţa este dată de regimul diferit al cursului de schimb”. Negriţoiu a mai spus că BNR a avut o reacţie pozitivă după prognoza sa: „Eu cred că a ajutat. Economia de piaţă presupune o multitudine de operatori, de reacţii, de opinii. Aşa se formează masa critică, preţurile şi tendinţele. Până la urmă, cu cât vorbeşte mai multă lume, se stabileşte un echilibru. Aţi văzut, s-a stabilizat leul”. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, aprecia recent că riscă cei care vorbesc despre un curs de 5 lei/euro, „dacă se întâmplă ceva în Grecia”, pentru că nu ţin cont de raportul euro/dolar.