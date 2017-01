Program aglomerat pentru Halep

Calificarea Simonei Halep în semifinalele prestigiosului turneu de la Wimbledon a stabilit o nouă bornă pentru tenisul feminin românesc, constănţeanca fiind prima jucătoare din România ajunsă în această fază a competiţiei. Mai mult, sportiva în vârstă de 22 de ani a avut şansa de a lupta pentru trofeu, dar accidentarea suferită în debutul partidei din penultimul act al întrecerii, împotriva canadiencei Eugenie Bouchard, a împiedicat-o să joace la cel mai înalt nivel. „Mi-am sucit glezna şi apoi a fost dificil să mai continui. Pe moment am simţit o mare durere, dar în timp a mai trecut. Oricum, nu am putut să împing în picioare. După accidentare, primul serviciu a fost mult mai slab. În tie-break am servit bine până la 3-2, dar apoi ea a avut puţină şansă, a ajutat-o şi banda fileului. Bouchard apoi a jucat foarte bine. Tie-break-ul a fost momentul-cheie al partidei. După ce l-am pierdut, nu am mai putut să mă concentrez. Bouchard a fost avantajată de suprafaţa de joc. A putut să stea în spatele terenului şi să lovească puternic şi rapid, mai ales că a avut şi încredere. Este o foarte bună jucătoare şi în curând va ajunge foarte sus”, a mărturisit Halep la finalul partidei de joi, pierdută cu 6-7 (5/7), 2-6. În plus, constănţeanca a explicat că nu a avut timp să se recupereze total după parcursul lung şi obositor de la Roland Garros, unde a jucat finala, şi după accidentarea suferită în turneul de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda).

„Am dat tot ceea ce am putut, dar în al doilea set mi-am pierdut energia şi nu cred că aş fi putut câştiga acest meci. Acest lucru s-a întâmplat şi pentru că sunt puţin obosită. După turul al treilea am resimţit nişte dureri musculare, pentru că am avut puţin timp de recuperare după Roland Garros, dar sunt bucuroasă că am reuşit cea mai bună performanţă a mea la Wimbledon. Nu pot fi tristă. După o săptămână de pauză, cred că voi fi din nou aptă la sută la sută”, a spus Halep.

Fostul jucător John McEnroe a declarat, după semifinala dintre Halep şi Bouchard, că sportiva pregătită de Wim Fissette a încercat să păstreze nivelul ridicat în al doilea set, însă a făcut prea multe greşeli neforţate. De asemenea, fosta jucătoare Lindsay Davenport a fost de părere că Halep nu a mai avut energie în al doilea set al confruntării cu Bouchard.

Săptămâna viitoare, Simona Halep ar trebui să participe la prima ediţie a Openului Bucureşti, turneu dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari, unde este principala favorită. În ciuda accidentării, Halep şi-a propus să joace la cea mai puternică întrecere de tenis feminin din România, iar apoi să-şi ia o vacanţă de o săptămână.