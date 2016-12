Program complet la B’estfest Summer Camp

Concertele de la B\'estfest Summer Camp 2013, care se desfăşoară în perioada 5 - 7 iulie, la B\'estfest Park de pe malul lacului Tunari, de lângă Bucureşti, vor începe, zilnic, după ora 18.00, după cum informează organizatorii. Accesul în zona de eveniment se va face, pe 5 iulie, începând cu ora 17.00, urmând ca în celelalte două zile porţile să se deschidă la ora 16.00, concertele fiind programate să înceapă după ora 18.00. Abonamentele valabile pe întreaga durată a festivalului costă 150 de lei, biletele pentru o singură zi costă 70 lei, iar voucherele de camping - 20 de lei, fiind în perioadă de pre-sale până pe data de 30 iunie. Acestea se pot achiziţiona atât online, de pe site-ul www.MyTicket.ro, cât şi de la Sala Palatului.

SCENE ŞI ARTIŞTI, PE GENURI Pe 5 iulie, pe scena nr. 1 vor urca Texas, The Heavy, Vama şi Madddog, iar pe scena nr. 2 vor concerta Tiamat, Viţa de Vie, 1000 Mods, Nişte Băieţi şi Changing Skins. La Rock Arena vor concerta Omul cu Şobolani, Les Elephants Bizarres, Ţapinarii, Gothic şi Diamonds Are Forever. La Dance Arena, după miezul nopţii, vor mixa Joker, CARO şi Bass Turbat, Amon şi Yuffa&Hardcore. A doua zi a festivalului, 6 iulie, îl va avea ca headliner pe rapperul american Nas, secondat de Nneka, pe scena principală, iar Biohazard şi Coma vor concerta pe scena nr. 2. Programul zilei va fi deschis de East Roots şi Subcarpaţi, pe scena nr. 1 şi de White Walls şi Piranha, pe scena nr. 2. Dance Arena va găzdui cele mai fierbinţi nume ale scenei drum and bass, dubstep şi electro - Noisia, Gojira & Planet H, ROA, Heath Ward, Electrocord şi Amon -, iar pe Rock Arena vor concerta trupele Grimus, ZOB, Loungerie II, Breathelast şi Roadkill Soda.

CONCERTE ŞI PARTY, ÎN ULTIMA ZI Ultima zi de B\'estfest are în program nume precum Chase&Status şi Enter Shikari, pe scena nr. 1, alături de Electric Fence şi Shadowbox & Chimie, Soilwork, Subscribe, Goodbye to Gravity şi Hentai Corporation. Distracţia din Dance Arena va fi asigurată de Friction, Phirah, DJ Paul Sawyer şi Basswise, iar la Rock Arena, concertele acustice vor fi susţinute de Partizan, Toulouse Lautrec, Pistol cu Capse, Days of Confusion şi Perfect Zero to Infinity. De party-ul din Freedom Music Arena Silent Discotheque se va ocupa echipa Electrocord. Groove On Stage Octogonal Stage include numeroşi DJ din zona jazz, funk, broken-beat, idm, breakbeat, DNB, electro şi hip-hop, precum Adnana Sun, Alex Puicea, Danaga, Electroclown, Fane, Jo.E, Kosta, Martianarts, Miss I, Pseudub, Redulian, Rastahfairy, Rotopercutor, Tzuc şi Ufe.