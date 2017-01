Program de amplasare de perdele forestiere la Independenţa

Autoritatea locală din Independenţa pregăteşte un amplu proiect de amplasare de perdele forestiere pentru îmbunătăţirea microclimatului din zonă. În condiţiile în care, la nivel judeţean, s-a acutizat fenomenul de deşertificare, amenajarea perdelelor forestiere este unica soluţie pe termen mediu şi lung pentru asigurarea unui microclimat zonal propice agriculturii. Primarul comunei Independenţa, Cristea Gîscan, a declarat ieri că, în conformitate cu proiectul perdelelor forestiere, acestea vor avea un triplu rol în cazul localităţilor care formează unitatea administrativ-teritorială, principalul rol fiind acela de îmbunătăţire a microclimatului agricol. Afîndu-se la o altitudine de 120 de metri deasupra nivelului mării, în zonă de podiş, comuna este bătută de vînturi cu viteze foarte mari, iar perdelele forestiere vor avea rolul de a domoli curenţii de aer. Mai mult, Primăria intenţionează să planteze în aceste perdele salcîmi şi pomi fructiferi, care vor îmbunătăţi zona înconjurătoare şi din punct de vedere apicol. „Pe lîngă faptul că ajutăm agricultorii, domolim vîntul şi atragem apicultorii. Am stabilit să plantăm perdele forestiere pe lungimi de cîte 600 de metri şi pe o suprafaţă de 50 de hectare”, a declarat primarul. Conform afirmaţiilor lui Cristea Gîscan, Primăria are pregătit acest proiect încă de anul trecut, însă nu a putut trece la aplicarea lui din cauza legislaţiei din domeniul fondului funciar. „Ni se interzice să facem investiţii în terenuri pînă la finalizarea soluţionării tuturor dosarelor de retrocedare a terenurilor. Cred că în cazul nostru este vorba despre o interpretare greşită a legislaţiei fondului funciar, întrucît noi nu dorim să plantăm perdelele forestiere pe teren arabil. Am identificat cel mai bun teren pentru această investiţie pe o păşune degradată, aflată în proprietatea Primăriei”. Fiind o investiţie masivă, care necesită peste un milion de euro, Primăria Independenţa va începe demersurile pentru accesarea fondurilor structurale alocate României pe componenta de mediu. Proiectul se va derula pe o perioadă de cîţiva ani, în care lizierele de perdele forestiere vor fi plantate treptat.