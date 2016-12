Program de asfaltare şi în 2010

Administraţia locală a oraşului Eforie a demarat, în 2008, amplul „Program privind reabilitarea integrală a tramei stradale”, proiect ce se derulează pe parcursul a trei ani şi include atât refacerea părţii carosabile, cât şi a trotuarelor. Potrivit graficului, lucrările iniţiate în urmă cu doi ani au continuat în 2009 cu asfaltarea falezei din Eforie Nord şi a străzilor Dorobanţilor şi Tudor Vladimirescu, până la intersecţia cu DN 39, care face legătura cu Mangalia, însemnând o suprafaţă de patru kilometri de drum, toată zona de faleză, de interes turistic. Pe parcursul lui 2009 s-au mai executat lucrări de refacere a covoarelor asfaltice pe străzile: Gheorghe Doja, Alexandru Lăpuşneanu, Decebal, Bucegi, Spiru Haret, Brizei, Dunării, Gării, Ştefan cel Mare, 23 August, Ion Creangă, Câmpului, N. Filipescu, Bucegi, Mugurilor şi aleea Perla Mării, artere având o lungime de aprox. şapte kilometri. Reprezentanţii Primăriei au declarat că în proiect a fost prevăzută şi reabilitarea trotuarelor cu pavele şi dale, iar pe străzile Ştefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Victoriei, din Eforie Nord, precum şi pe aleile din incinta Cazinoului din Eforie Sud s-a turnat covor asfaltic. În plus, la solicitarea cadrelor didactice şi a elevilor, administraţia locală a refăcut şi terenul de sport al Şcolii Generale din Eforie Nord, prin asfaltare. „După consultările cu locuitorii din Eforie am prioritizat executarea lucrărilor de reabilitare a tramei stradale”, a declarat primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu. La fel cum s-a procedat şi în 2008, Primăria a utilizat materialul obţinut din frezarea asfaltului în scopul pietruirii drumurilor de pământ care nu au fost încă amenajate. Valoarea investiţiilor realizate în primii doi ani de derulare a Programului privind reabilitarea integrală a tramei stradale din Eforie se ridică la aprox. 20 de milioane de lei. În acest an, sunt programate lucrări de repavare a trotuarelor şi reabilitarea străzilor rămase neasfaltate, modernizări pentru care administraţia publică locală a mai alocat suma de 10 milioane de lei.