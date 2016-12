Program de microcredite pentru şomeri

Uniunea Europeană va lansa, în acest an, un program de susţinere a şomerilor prin microcredite destinate înfiinţării unor mici întreprinderi, potrivit unui proiect aprobat de Parlamentul European. Valoarea unui astfel de credit va fi de sub 25.000 de euro. Programul are rolul să dea o nouă şansă şomerilor şi să facă accesibil antreprenoriatul pentru categoriile cele mai defavorizate din Europa. Facilitatea este destinată persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă sau riscă să rămână fără slujbe şi care vor să înfiinţeze firme cu sub zece angajaţi, cu o cifră de afaceri de până la două milioane de euro, dar au dificultăţi să obţină un credit bancar tradiţional. Valoarea totală a programului, care se va derula timp de patru ani, este de 100 de milioane de euro, din care 60 de milioane de euro vor proveni din programul UE pentru solidaritate şi muncă, numit „Progress”, şi 40 de milioane de euro, din fondurile nealocate din bugetul Uniunii.