Program dificil pentru CS Tomis

Ieri a avut loc la sediul Federaţiei Române de Handbal tragerea la sorţi a partidelor din sezonul 2007-2008 al Ligii Naţionale de handbal feminin. Competiţia va începe la 1 septembrie, cu partidele tur, în acest an urmînd a se derula doar nouă etape datorită faptului că echipa naţională de senioare are programată pregătirea şi participarea la Campionatul Mondial din Franţa, din luna decembrie. Primele şase etape se vor juca în doar o lună, cu două runde intermediare, după care Liga Naţională se va întrerupe odată cu reunirea echipei naţionale. Reprezentativa României are programat un stagiu de pregătire la Ploieşti (8-15 octombrie), urmat de participarea la Cupa Mondială din Danemarca, între 16 şi 21 octombrie. Ultimele două etape programate în acest an vor avea loc pe 27 octombrie şi 10 noiembrie, competiţia internă urmînd să se întrerupă apoi datorită ultimelor pregătiri şi participării naţionalei la CM din Franţa.

CS Tomis Constanţa, formaţia pregătită de Dumitru Muşi şi Ion Puşcaşu, nu a avut parte de o tragere la sorţi prea norocoasă, întîlnind în primele trei etape echipe care au participat în ediţia trecută a cupelor europene. Mai mult, CS Tomis va debuta pe teren propriu în compania campioanei Oltchim Rm.Vîlcea. Programul jocurilor echipei constănţene - Etapa I (01.09.2007): HCM Roman - Tomis; Etapa a II-a (05.09.2007): Tomis - Oltchim Rm. Vîlcea; Etapa a III-a (09.09.2007): U. Jolidon Cluj - Tomis; Etapa a IV-a (12.09.2007): Tomis - Astral Buzău; Etapa a V-a (16.09.2007): HC Zalău - Tomis; Etapa a VI-a (29.09.2007): Tomis - HC Dunărea Brăila; Etapa a VII-a (06.10.2007): CSM Sibiu - Tomis; Etapa a VIII-a (27.10.2007): Tomis - CSM Cetate Deva; Etapa a IX-a (10.11.2007): Rulmentul Urban Braşov - Tomis; Etapa a X-a (03.01.2008): Tomis - Oţelul Galaţi; Etapa a XI-a (06.01.2008): HCM Baia Mare - Tomis; Etapa a XII-a (12.01.2008): Tomis - Rapid CFR Bucureşti; Etapa a XIII-a (19.01.2008): CSM Sf. Gheorghe - Tomis.