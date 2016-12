Program european de integrare a rromilor, lansat în România

În toiul scandalului care îi are în centru pe rromi şi care a atras privirile întregului spaţiu european, un nou program pentru îmbunătăţirea accesului rromilor la locuinţe, educaţie şi locuri de muncă va fi lansat marţi în România, informează un comunicat al Consiliului Europei (CoE). La eveniment vor participa Aurel Ciobanu-Dordea, director al Directoratului General pentru Justiţie din cadrul Comisiei Europene, Liviu Dragnea, vicepremier şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi Denis Huber, din partea Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei. Din România vor lua parte la acest program Sectorul 6 din Bucureşti şi localităţile Buzău, Botoşani, Târgu Jiu, Toflea (judeţul Galaţi), Călăraşi, Bacău, Craiova, Cumpăna şi Timişoara. Programul ROMACT va funcţiona timp de un an în Ungaria, Bulgaria, România, Italia şi Slovacia şi se va concentra pe capacitatea şi voinţa politică ale autorităţilor locale şi regionale de a dezvolta şi implementa strategii şi politici pentru incluziunea rromilor, se arată în comunicatul CoE. ROMACT este o iniţiativă comună a Consiliului Europei, Comisiei Europene şi Alianţei europene a oraşelor şi regiunilor pentru incluziunea rromilor. În Bulgaria programul va fi lansat luni, la Albena. "Integrarea rromilor nu este doar o problemă care trebuie rezolvată, ci şi o oportunitate pentru dezvoltarea economică şi socială", a declarat, la 4 octombrie, la Budapesta, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Laszlo Andor, cu ocazia lansării oficiale a ROMACT. Reamintim că, pentru a rezolva problema rromilor, România are la dispoziţie 500.000 de euro, pe când Franţa beneficiază de 4,5 milioane de euro.