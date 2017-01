Seria de workshop-uri a Programului pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi a Aptitudinilor Manageriale - EMPRETEC continuă sub coordonarea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa. EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a aptitudinilor manageriale, care se desfăşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) - Geneva şi este operaţional în peste 30 de ţări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. Metoda de lucru folosită în cadrul cursului este una modernă, puternic interactivă şi orientată către practică. EMPRETEC este un program UNCTAD care asigură training, consultanţă tehnică, un cadru instituţional pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivitatii IMM- urilor pe plan internaţional. Programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi aptitudinile manageriale, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri (business plan) şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea şi dezvoltarea legăturilor de afaceri. Antreprenorii din companiile mici şi mijlocii beneficiază şi de iniţierea unor contacte cu companiile multinaţionale şi chiar de dezvoltarea unor subcontractari, punându-se astfel în practică un sistem, pe termen lung, menit să le faciliteze creşterea şi internaţionalizarea afacerii. În acest scop, UNCTAD, în poziţia de agenţie de implementare, creează structuri instituţionale naţionale şi reţelele care au capacitatea de a implementa programul EMPRETEC la cele mai ridicate standarde. EMPRETEC România are mai multe direcţii de dezvoltare, dar esenţa programului o constituie sprijinirea antreprenorilor din mediul economic românesc.

“OTIMMC Constanţa, prin Centrul Regional EMPRETEC, poate oferi sprijinul de care are nevoie fiecare potenţial întreprinzător prin nouă zile de instruire intensivă, cu rezultate garantate. Training-ul costă 250 de euro, fiind cofinanţat de către Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie”, a declarat directorul Oficiului Teritorial al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Constanţa, Dumitru Nancu. Cursul se va desfăşura, în limba română, în perioada 10 - 18 iulie 2006, între orele 08:30 - 18:00 la sediul OTIMMC din b-dul Tomis nr. 79 - 81, et. 1. Termenul limită pentru înscriere este 3 iulie 2006, iar locurile sînt limitate la 25. Înscrierile se pot face pe mail prin completarea unui formular, şi trimis la adresa irina.diaconescu@mimmc.ro sau pe fax la nr. 0241/661253 sau 661254, urmînd a fi trimis şi prin poştă, cu semnătura în original, la adresa OTIMMC Constanţa. Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita site-urile www.animmc.ro, www.otimmccta.ro sau www.empretec.net.