Program Naţional pentru Afecţiunile Hepatice Cronice, solicitat de pacienţi

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) cere Ministerul Sănătăţii înfiinţarea unui Program Naţional pentru Afecţiunile Hepatice Cronice, avînd în vedere lipsa de transparenţă în privinţa fondurile alocate pentru tratamentul pacienţior, susţin reprezentanţii asociaţiei. “Există aproximativ 10.000 de pacienţi cu hepatită B sau C care au dosare înscrise la casele de asigurări de sănătate şi, din cauza lipsei de fonduri, sînt încă pe listele de aşteptare pentru a primi tratament gratuit. Pentru că nu există un program special pentru afecţiunile hepatice, nu ştim cîţi bani se alocă pentru tratamentul bolnavilor hepatici”, a afirmat preşedintele APAH-RO, Marinela Debu. Potrivit preşedintelui APAH-RO, mulţi pacienţi cu hepatită B sau C ajung să dezvolte ciroză hepatică din cauză că nu primesc tratamentul necesar. “Am început să strîngem semnături pentru o petiţie prin care cerem asigurarea accesului la tratament pentru toţi bolnavii de hepatită. În două săptămîni, am reuşit să strîngem aproximativ 1.000 de semnături”, a mai spus Marinela Debu. Deşi iniţierea tratamentului în cazurile afecţiunilor hepatice se face în funcţie de vechimea dosarelor, situaţia celor care se află pe listele de aşteptare nu se schimbă, întrucît casele de asigurări nu au fonduri disponibile şi, din acest motiv, nu pot aproba începerea tratamentului, mai spun cei de la APAH-RO. “Faptul că iniţierea tratamentului depinde de vechimea dosarului este o schimbare doar pe hîrtie. Sumele alocate la nivel central sînt aceleaşi, ceea ce face ca îmbunătăţirile să fie nule, iar explicaţia să fie eterna lipsă de fonduri”, a adăugat preşedintele APAH-RO. În România, peste două milioane de persoane suferă de hepatita B sau C. Netratată, hepatita B evoluează în ciroză hepatică la 30% dintre pacienţi, iar virusul hepatitei B este responsabil pentru 70% din cancerele hepatice, susţin specialiştii. De asemenea, în cazul hepatitei virale C, 80% dintre infecţiile acute ajung să se cronicizeze. La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa sînt în evidenţe aproximativ 150 de bolnavi cu hepatite B, C sau D.