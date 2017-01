Program pentru tratarea accidentului vascular cerebral

Programul privind accidentul vascular cerebral (AVC), prin care se urmăreşte reducerea mortalităţii prin intervenţia medicală în primele ore de la producerea AVC, va funcţiona din septembrie în şapte spitale, fără ca ele să fie, deocamdată, nominalizate, potrivit ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu. ”Pentru ultima parte a anului, cea mai mare grijă a Ministerului Sănătăţii o reprezintă deblocarea programului de AVC, deschiderea unei unităţi de Stroke, pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, şi a programului de traumă, după exemplul programului de infarct miocardic, ce a dus la reducerea mortalităţii de trei ori”, a spus ministrul. Demnitarul a precizat că, până acum, cea mai mare alocare de bani a fost pentru secţiile de anestezie şi terapie intensivă. ”Spre exemplu, numai în spitalele Capitalei, după introducerea programului STEMI (programul de tratament intervenţional în infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST), mortalitatea prin infarct a scăzut de trei ori. De aceea, acum ne concentrăm pe AVC, apoi pe tratarea traumei, program pe care îl vom dezvolta în 16 spitale. Totodată, vrem să facem un centru de Stroke în Bucureşti, apoi în ţară, dar până atunci dăm drumul la programul de AVC. De fapt, cel mai important proiect al nostru din acest an este cel de dezvoltare a Sistemului Naţional Integrat de management al marilor urgenţe, pre şi intraspitalicesc, care include ATI, STEMI, AVC şi moarte subită”, a spus Bănicioiu. Potrivit ministrului Sănătăţii, în acest an au fost alocați deja peste 185 de milioane de lei pentru achiziţia de medicamente, reactivi şi materiale sanitare pentru pacienţii critici cu infarct miocardic acut, pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI, respectiv pentru achiziţia de materiale sanitare şi consumabile pentru intervenţii angiografice, angioplastie şi stenturi, precum şi pentru profilaxia morţii subite cardiace cu cauză aritmică. ”Tot în acest an, vom debloca programele de tratament al pacienţilor cu AVC, urmând a fi alocați, la rectificare, cinci milioane de lei, dar şi pe cel de traumă, care va primi 33 de milioane de lei, pentru cele 20 de spitale care desfăşoară acest program”, a spus Bănicioiu.

Precizăm că și la Constanța mortalitatea prin infarct miocardic acut (IMA) a scăzut semnificativ, datorită programului județean de IMA, finanțat de către Consiliul Județean Constanța, în limita bugetului. MS a promis că din acest an și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța va fi inclus în Programul Național de IMA, după ce numeroși specialiști ai ministerului de resort au vizitat Centrul de cardiologie intervențională ”Cardiolife”, acolo unde sunt salvate inimile constănțenilor, dar nu numai, și s-au convins că totul se desfășoară ca la carte.