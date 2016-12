Program redus la sfârşit de an

Ca în fiecare an, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa va avea un program special la sfârşit de an. Prin urmare, contribuabilii constănţeni care doresc să intre în noul an fără datorii mai au timp doar mâine să-şi achite obligaţiile către bugetul local. Mâine, 23 decembrie 2011, va fi ultima zi din an în care ghişeele agenţiilor fiscale ale SPIT vor fi deschise publicului pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale. „După această dată, baza va fi închisă în vederea pregătirii programului informatic pentru noul an fiscal şi pentru emiterea înştiinţărilor de plată. Totodată, luni, 26 decembrie 2011, activitatea instituţiei va fi suspendată conform prevederilor legale“, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun. În perioada 27 - 30 decembrie 2011, în fiecare locaţie a instituţiei va funcţiona câte un ghişeu unic pentru asigurarea serviciilor de urgenţă, respectiv: încasarea amenzilor contravenţionale în termenul legal de plată, plata taxelor judiciare şi extrajudiciare şi eliberarea certificatelor fiscale numai contribuabililor care nu au debite la bugetul local. Ghişeele unice vor fi deschise în 27, 28, 29 decembrie 2011, de la orele 8:30 la 16:30, iar în 30 decembrie 2011, de la 8:30 la 12:00. Uzun a mai spus că activitatea instituţiei va fi suspendată şi luni, 2 ianuarie 2012, iar din 3 până în 6 ianuarie va fi reluat programul ghişeelor unice, urmând ca din 9 ianuarie 2012, toate ghişeele agenţiilor fiscale să fie redeschise publicului.