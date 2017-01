Program spartan pentru handbaliştii tricolori

Cu trei săptămîni înaintea debutului turneului final al Campionatului Mondial de handbal masculin, programat în perioada 16 ianuarie - 1 februarie 2009, naţionala de handbal masculin a României a susţinut o “dublă” amicală în compania uneia dintre candidatele la o medalie, reprezentativa Serbiei. Chiar dacă au disputat ambele partide în deplasare, elevii lui Aihan Omer au jucat de la egal la egal cu puternica formaţie sîrbă, cedînd la mare luptă, 38-40 şi 33-34. A doua partidă s-a desfăşurat la Niş, în faţa a 4.000 de spectatori şi a fost pierdută de tricolori abia pe final. Fără Eremia Pîrîianu şi Alin Şania, menajaţi după ce au suferit accidentări uşoare, românii au avut o primă repriză excelentă, conducînd în permanenţă pe tabela de marcaj, chiar şi la patru goluri diferenţă, 15-11 în min. 23. Pînă la pauză, sîrbii au redus din handicap, tricolorii intrînd la cabine cu un avantaj minim, 17-16. Naţionala lui Aihan Omer a continuat să domine şi la reluare, avînd un avantaj de două goluri, 26-24, însă gazdele au revenit şi au reuşit să egaleze, 28-28 în min. 52. Finalul a fost pe “muchie de cuţit”, sîrbii impunîndu-se în cele din urmă cu 34-33. Printre jucătorii folosiţi de Aihan Omer s-au numărat şi patru componenţi ai echipei HCM Constanţa, Ionuţ Stănescu, Laurenţiu Toma, Florin Nicolae şi George Buricea, primul fiind unul dintre remarcaţii tehnicianului României. Golurile tricolorilor au fost reuşite de Irimescu 7, Ciubotariu 5, Petrea 4, Cozma 3, Ghionea 3, Buricea 3, Rohozneanu 2, Iacob 2, Stavrositu 2, Nicolae 1, Toma 1. “Au fost meciuri tari şi am fi meritat să cîştigăm, mai ales în a doua partidă cînd am condus mai tot timpul. Am făcut un joc bun şi acest lucru ne dă încredere. Vom avea antrenamente zi de zi în perioada următoare, însă trebuie să facem sacrificii pentru că vom juca la cea mai puternică întrecere din lume”, a spus Laurenţiu Toma.

Tricolorii au revenit ieri în ţară, rămînînd în cantonament la Reşiţa pînă pe 7 ianuarie, cînd este programată plecarea la un puternic turneu internaţional în Danemarca. În această perioadă, elevii lui Aihan Omer vor efectua antrenamente în fiecare zi, chiar şi în dimineaţa de 31 decembrie şi în seara zilei de 1 ianuarie. Pe 5 ianuarie va avea loc prezentarea celor 16 jucători care vor alcătui lotul pentru competiţia din Croaţia.

Săli moderne pentru CM în Croaţia

“Arena Zagreb”, una dintre sălile care vor găzdui partide din cadrul turneului final al Campionatului Mondial, a fost inaugurată oficial, sîmbătă, cu ocazia meciului amical dintre selecţionatele Croaţiei şi Rusiei, cîştigat de gazde, cu 33-24 (18-11). Arena din capitala croată este cea mai mare din această ţară, putînd găzdui 15.200 de spectatori. Tot sîmbătă, în Croaţia a avut loc inaugurarea unei alte săli, “Spaladatium Arena” din Split, cu o capacitate de 12.000 de locuri, care va fi utilizată, de asemenea, cu ocazia Mondialului. Alături de Zagreb şi Split, alte patru oraşe croate vor găzdui partide din cadrul CM de handbal - Zadar, Osijek, Varazdin şi Porec, dar în legătură cu ultimele două localităţi există anumite semne de întrebare, din cauza unor neînţelegeri între primării şi organizatoarea competiţiei, Federaţia Croată de Handbal. În cazul în care lucrurile nu se vor rezolva, meciurile programate în cele două oraşe ar putea fi mutate la Zagreb şi Zadar.