Program special de Paşte la RATC

Autobuzele Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa vor circula, în timpul sărbătorilor de Paşte, cu program de weekend. Pe 16, 17 şi 18 aprilie va fi program normal de lucru, cu prima cursă la ora 5.15 şi ultima cursă la ora 23.00. Sâmbătă, 19 aprilie, duminică, 20 aprilie, şi luni, 21 aprilie, programul va fi normal pentru o zi de weekend. Astfel, autobuzele vor pleca de dimineaţă cu 30 de minute mai târziu, de la ora 5.45, iar ultima cursă va fi la ora 23.00. Potrivit reprezentanţilor RATC, şi liniile care deservesc centrele comerciale vor avea program special. 43 C şi 100 C „Carrefour” vor circula, pe 16, 17 şi 18 aprilie, între orele 5.15 şi 0.30, iar sâmbătă, 19 aprilie, ultima cursă va fi la 19.30. Duminică, 20 aprilie, autobuzele de pe cele două linii nu vor circula deloc, iar luni, 21 aprilie, ultima cursă va fi la 22.30. De astăzi şi până vineri, 18 aprilie, inclusiv, 43 M şi 101 M „Maritimo” vor avea prima cursă la ora 5.15 şi ultima cursă la ora 23.00. Sâmbătă, 19 aprilie, ultima cursă va fi la ora 19.00, duminică, de Paşte, nu vor circula deloc, iar luni, 21 aprilie, ultima cursă va fi la ora 23.00. Liniile 3R „Real” Nord şi 5R „Auchan City” vor avea până vineri, 18 aprilie, ultima cursă la ora 23.00. Sâmbătă, 19 aprilie, vor circula numai până la ora 18.00, în ziua de Paşte nu vor circula deloc, iar luni, 21 aprilie, se va relua programul, ultima cursă fiind la ora 22.00. Linia 3b către Târgul de legume şi fructe va avea program normal până vineri, 18 aprilie, inclusiv. Sâmbătă, 19 aprilie, ultima cursă va fi la ora 14.00, iar duminică, 20 aprilie, şi luni, 21 aprilie, nu se va circula deloc. În zilele de 20 şi 21 aprilie, casele de abonamente vor fi închise, cu excepţia celei de la Gară, la capătul liniilor 40 C şi 100, care va funcţiona cu programul 6.00 - 21.00. Reprezentanţii RATC mai anunţă că, pe toată perioada vacanţei studenţilor (19 - 27 aprilie), linia 40 C va fi suspendată.