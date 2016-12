Program special la un an de la moartea lui Whitney Houston

Organizatorii galei premiilor Grammy vor marca împlinirea unui an de la moartea cântăreţei Whitney Houston, printr-un program de televiziune special, care va prezenta planurile întocmite pentru ca ceremonia din 2012 să onoreze aşa cum se cuvine memoria artistei, la doar 24 de ore după decesul ei. Reprezentanţii de la Recording Academy, care decernează premiile Grammy, au anunţat că această emisiune specială, care va avea o durată de o oră, se va intitula The Grammys Will Go On: A Death in the Family şi va fi difuzată pe 9 februarie, cu o zi înainte de gală.

Whitney Houston, care a vândut sute de milioane de discuri şi a lansat piese care au devenit cunoscute de întreaga planetă, precum ”I Will Always Love You” sau ”I Wanna Dance with Somebody”, a murit înecată în cada din camera ei de hotel din Beverly Hills, pe 11 februarie 2012, cu o zi înainte de gala premiilor Grammy de anul trecut. Moartea sa neaşteptată, la vârsta de doar 48 de ani, i-a afectat profund pe participanţii la eveniment, iar organizatorii au schimbat într-un timp record programul galei Grammy, pentru a aduce un omagiu celebrei cântăreţe care dominase topurile şi galele Grammy din deceniile precedente. Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Hudson a interpretat mai multe hituri ale lui Whitney Houston la gala premiilor Grammy din 2012, iar rapperul LL Cool J, prezentatorul principal al galei, a deschis show-ul cu o rugăciune. Acest program special de televiziune, ce va fi difuzat de CBS, prezintă imagini de la repetiţii şi interviuri cu diverşi artişti, inclusiv Jennifer Hudson, Bruce Springsteen şi Taylor Swift, dar şi cu producătorii galei, în orele de dinainte şi de după moartea cântăreţei Whithney Houston.