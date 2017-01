Programe de amploare ale CJC în ultimii patru ani

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) s-a întrunit, ieri, la Biblioteca Judeţeană I.N. Roman, într-o şedinţă ordinară care ar putea fi ultima din acest mandat, în condiţiile în care, pînă la alegeri, nu se convoacă o şedinţă impusă de situaţii de urgenţă. Ordinea de zi a inclus 54 de proiecte de hotărîre, majoritatea iniţiate de preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel. Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărîre a făcut referire la programul lucrărilor de drumuri şi poduri pentru 2008, executate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) şi finanţate din bugetul CJC. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Potrivit directorului RAJDP, Vasile Moldovanu, hotărîrea aprobată de CJC este, de fapt, o prelungire a activităţilor derulate pînă acum de RAJDP. Potrivit hotărîrii, RAJDP va efectua lucrări de pietruire a satului Vulturu şi de asfaltare a DJ 392, care face legătura între localităţile Amzacea şi Pecineaga. Alte patru proiecte de hotărîre aprobate ieri de consilierii judeţeni au vizat acordarea unor ajutoare de urgenţă. 28.000 de euro au fost alocate minorei Ana Maria Arcaleanu, de 16 ani, care suferă de distonie musculară deformantă şi are nevoie de bani în vederea efectuării unei operaţii. Un alt ajutor social i-a fost acordat lui Mihăiţă Andrei Custura, de 15 ani, din comuna Vulturu, care are nevoie de o gheată ortopedică în valoare de 1.000 de lei. Constantinescu Nicuşor Daniel a mai propus în şedinţă un proiect care se referă la acordarea a 30.000 de euro pentru Cristian Cezar Nicorici, care a solicitat bani pentru a-l opera de urgenţă pe fiul său, Matei Nicorici. Copilul a fost diagnosticat cu tumoră la nivelul cutiei toracice, iar pentru extirparea acesteia ar avea nevoie de 200.000 de euro. În prezent, Matei se află în Franţa, împreună cu părinţii săi, unde este supus unor şedinţe de chimioterapie. De asemenea, Mariana Boca, din localitatea Cerchezu, a primit din partea CJC un ajutor în valoare de 3.000 de lei. Femeia se află într-o situaţie materială extrem de precară şi are în îngrijire un copil. Tot cu unanimitate de voturi a fost aprobată o hotărîre pentru restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol, prin înfiinţarea unor locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu handicap.

Constantinescu, mulţumit de activitatea CJC

Şedinţa de ieri a CJC reprezintă finalul unui mandat de patru ani în care, în ciuda piedicilor politice, actuala conducere a CJC a reuşit să pună în aplicare o serie de proiecte de amploare. La finalul şedinţei, Constantinescu Nicuşor Daniel s-a declarat mulţumit de activitatea CJC: „Consider că realizarea a 81 de cămine culturale, recepţionarea a 127 de şcoli şi grădiniţe, repararea a 73 de dispensare medicale, realizarea a 41 de sisteme de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor judeţene, pietruirea totală a uliţelor de pămînt de la sate, implementarea programelor de acordare a rechizitelor pentru 30.000 de elevi din mediul rural, acordarea burselor pentru primii trei elevi din fiecare clasă din mediul rural şi dotarea şcolilor cu calculatoare reprezintă un succes al CJC”. El a adăugat că, în urmă cu patru ani, a găsit un judeţ distrus, în ale cărui şcoli şi grădiniţe ploua, drumurile erau pline de gropi, iar căminele culturale erau părăsite şi degradate. „A fost foarte greu, pentru că nu am ştiut cu ce să începem mai repede, în condiţiile în care judeţul a fost lovit de două ierni foarte grele şi de trei valuri de inundaţii. Din păcate, în urma inundaţiilor, judeţul a primit mult prea puţin de la Guvern, în condiţiile în care Constanţa este al doilea contribuabil la PIB-ul ţării şi pe locul 37 la primire de fonduri”, a afirmat Constantinescu.