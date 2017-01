Programe de perfecţionare pentru funcţionarii publici

Institutul Naţional de Administraţie (INA) lansează o nouă ofertă de programe de perfecţionare a pregătirii profesionale specializate în administraţia publică, pentru trimestrul I al anului 2007. Programele de perfecţionare propuse în cadrul ofertei INA sînt destinate administraţiei publice centrale, autorităţilor şi instituţiilor publice, tuturor categoriilor de funcţionari publici şi altor tipuri de salariaţi din sectorul public şi au drept scop creşterea performanţei în adminstraţia publică românească. Elaborarea noii oferte de programe este, deopotrivă, rezultatul analizei nevoilor de formare din sistemul administraţiei publice din România şi a standardelor Uniunii Europene. În programele INA sînt abordate tematici precum: managementul organizaţiilor publice, managementul funcţiei publice, managementul schimbării, managementul situaţiilor de urgenţă, politici publice, achiziţii publice, descentralizarea administraţiei publice, contabilitate publică, elaborarea actelor normative, accesarea instrumentelor structurale etc. În plus, INA are disponibilitatea pentru a organiza şi alte tipuri de programe, la cerere, în funcţie de alte cerinţe specifice instituţiilor publice.