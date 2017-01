Programe de prevenire HIV/SIDA

Reprezentanţa UNICEF în România şi Fundaţia Romanian „Angel Appeal” au lansat ieri studiul “Adolescenţii cu risc crescut de infectare HIV/SIDA” şi raportul “Reintegrarea socio-profesională a persoanelor infectate cu HIV/SIDA”. Ambele documente analizează situaţia HIV/SIDA din perspectiva accesului la servicii de prevenire şi a accesului la servicii pentru persoanele infectate şi afectate de maladie. Astfel, studiul UNICEF realizat de către Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie pe un eşantion de 300 consumatori de droguri injectabile (6% aveau sub 18 ani) şi 300 persoane cu comportament sexual cu risc crescut de infectare (25% cu vârsta sub 18 ani) relevă că: vârsta medie de debut a consumului de droguri injectabile este de 15 - 16 ani. Aproape 20% dintre respondente aveau sub 18 ani şi o treime erau de etnie romă.