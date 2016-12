Programe promoţionale pentru turişti

Comisia de Turism Intern şi Incoming a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) s-a întrunit, săptămâna trecută, într-o şedinţă, pentru a analiza situaţia vânzărilor înregistrate de agenţiile de turism membre ANAT în semestrul I al anului 2010, posibilitatea lansării unor noi programe speciale, dar şi promovarea celor deja existente, pentru ca turistul român să poată beneficia de ofertele cele mai bune în raport cu puterea de cumpărare din prezent. Potrivit ANAT, în medie, agenţiile de turism au înregistrat scăderi de până la 20% în primul semestru al anului 2010, pentru vânzările pe segmentul turism intern faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. „Deoarece, în prezent, turismul intern traversează o perioadă mai puţin favorabilă, principala cauză fiind scăderile înregistrate în vânzările de vacanţe în România din ultima perioadă, au fost analizate noi propuneri pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor de turism din România. În acest sens s-a propus lansarea a două noi programe speciale „Supliment la masă“ (cei care cumpără un bilet de vacanţă în România pentru perioada 16.07 - 15.08 care include şi serviciul de masă, primesc un supliment la acest serviciu; ex: plăteşti masa 45 lei/zi şi primeşti 50lei/zi) şi „Copiii merg gratis la mare“ (copiii care au vârsta până în 12 ani beneficiază de aceleaşi servicii ca şi cele ale părinţilor fără a se percepe o sumă de bani în plus)”, a spus Corina Martin. Ea a adăugat că “Vacanţă în ţara mea. 2010 anul ofertelor speciale“ - proiect realizat de ANAT în parteneriat cu hotelierii şi cu celelalte asociaţii patronale din turism - a fost un colac de salvare pentru turismul românesc în anul 2010. Ofertele speciale, incluse în acest proiect, au înregistrat vânzări mari, având în vedere situaţia economică din acest an. „Înscrieri timpurii“ este unul dintre programele care a înregistrat o creştere de 40% privind pachetele vândute in 2010 faţă de cele vândute în 2009, iar „Litoralul pentru toţi“, subprogram integrat în programul „Mini preţuri de vacanţă“, a înregistrat, de asemenea, o uşoară creştere.