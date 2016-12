Programe-etalon pentru sănătatea românilor

Sistemul sanitar din România urmează să fie supus unor modificări esenţiale. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că prin introducerea pachetului de servicii medicale de bază, care reprezintă temelia reformei, se doreşte atât creşterea calităţii serviciilor medicale, prin reechilibrarea componentelor sistemului sanitar, o mai bună gestionare a fondurilor publice prin eliminarea risipei, cât şi o apropiere a medicului de pacient. „Prima poartă de intrare în sistemul de sănătate o va reprezenta medicul de familie, căruia dorim să-i creştem competenţele, dar în acelaşi timp, prin creşterea finanţării, dorim să îl stimulăm să acorde mai multe servicii medicale de calitate pacientului. Subliniez faptul că, prin introducerea acestui pachet de servicii medicale, prevenţia va fi principala direcţie pe care reforma în Sănătate va trebui să o urmeze serios, cu tenacitate şi pentru întreaga populaţie”, a declarat ministrul. Demnitarul a precizat că, pe lângă pachetul de servicii medicale de bază pentru asiguraţi şi cel minimal pentru cetăţenii neasiguraţi, populaţia va mai beneficia de pachetul de programe naţionale de sănătate. „În privinţa aceasta, soluţia optimă, pe care am discutat-o şi cu primul-ministru, Victor Ponta, a fost aceea de a aduna toate programele naţionale la Ministerul Sănătăţii din punct de vedere al elaborării, viziunii, urmăririi şi raportării. Managerul naţional pe fiecare program în parte va fi responsabil în totalitate de buna funcţionare a programului pe care îl va coordona. Am dorinţa, şi sper să reuşesc prin bugetul anului 2014, ca trei programe naţionale să devină etalon: programul de cancer, programul de transplant şi programul de diabet. Am acreditat prin Agenţia Naţională de Transplant foarte multe unităţi sanitare pentru prelevarea de organe, ceea ce va duce la creşterea numărului de transplanturi în anul viitor. Vom putea face mai multe transplanturi cu costuri mult mai mici, într-un cuvânt, vom putea salva mult mai multe vieţi”, a declarat Eugen Nicolăescu.