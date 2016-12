Programele de prevenire, de bază

Noul ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, vrea ca în mandatul său programele de prevenire să fie de bază. „Vrem să le dezvoltăm, să le aşezăm pe un alt făgaş, astfel încât ele să înceapă să producă efecte într-un timp rezonabil”, a declarat oficialul. Nu în ultimul rând, demnitarul are în plan şi clarificarea situaţiei în ceea ce priveşte noua lege a Sănătăţii. „Facem o lege nouă, aşa cum au vrut unii, modificăm legea actuală? O nouă lege a sănătăţii înseamnă aplicarea ei cam într-un an sau doi. Îşi mai permite România să aştepte atât? Modificarea legislaţiei actuale înseamnă aproape concomitent intrarea în vigoare a modificărilor care se vor propune. E o decizie grea pe care trebuie s-o cumpănim foarte bine”, declară Nicolăescu. Demnitarul a „atins”, în discuţia sa, şi decizia luată pe vremea Guvernului portocaliu privind închiderea spitalelor, aşa-zis nerentabile pentru un sistem şi aşa mult prea sărac. El este convins că multe dintre spitalele închise în urmă cu doi ani se vor redeschide, decizii ce vor fi luate nu de către minister, ci de către autorităţile locale ce se vor consulta cu casele de asigurări de sănătate.