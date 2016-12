Programele guvernării Boc, păguboase

BOC VS. PONTA Chiar dacă Traian Băsescu şi aghiotantul său - Emil Boc - nu contenesc să se laude cu măreţele lor realizări, premierul Victor Ponta spune că măsurile luate de guvernele PDL s-au dovedit a fi falimentare pentru buzunarele românilor. În acest sens, Ponta a spus că Guvernul condus de el nu a continuat programul economico - social început de Cabinetul Boc, ci dimpotrivă. ”Nu ştiu cine se laudă acum cu marile rezultate. Eu am venit după o guvernare coruptă şi incompetentă”, a afirmat Ponta în şedinţa de Guvern de marţi. El a enumerat mai multe măsuri pe care le-a luat actualul Executiv şi care arată elocvent că nu continuă traiectoria programului fostei guvernări, precizând în acest context că el a reîntregit salariile şi pensiile diminuate în perioada fostei puteri, a deblocat programele europene blocate de foştii miniştri, a plătit subvenţii în agricultură şi a stopat „jafurile” depistate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Poşta Română, Hidroelectrica şi Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate. „Tot ce au jefuit Boc şi ai lui noi am oprit, aşa încât nu ştiu exact în ce continuăm. Am schimbat lucrurile în bine şi asta trebuie să facem de acum încolo”, a spus Ponta. El a adăugat că similitudini de acest gen sunt făcute doar de cine nu are treabă şi stă la televizor.

BĂSESCU VREA SĂ RESCRIE ISTORIA Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vinerea trecută, referindu-se la situaţia economică a României, că „nava e la cheu, în port sigur”, el fiind mulţumit pentru că s-a ajuns aici datorită guvernelor Boc, Ungureanu şi Ponta. În replică, actualul premier a spus că Băsescu se ocupă de „rescris istoria”, însă Guvernul Boc rămâne „cel mai incompetent şi corupt”, precizând că eforturile USL trebuie concentrate asupra guvernării. În altă ordine de idei, premierul Ponta a mai afirmat că, săptămâna viitoare, vor fi adoptate actele normative necesare în vederea deblocării Programului Operaţional Sectorial Transport, el exprimându-şi speranţa că până la finele lunii iunie va fi deblocat şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.