Programele sociale vor fi reduse

Ministerul Muncii lucrează la elaborarea unui cod social prin care vizează reducerea celor 200 de programe sociale, care reprezintă în opinia ministrului Economiei, Adriean Videanu, \"o utilizare nejudicioasă a resurselor statului\". Videanu a fost întrebat, în cadrul unei vizite la Complexul energetic Rovinari, dacă guvernul are în vedere reducerea ajutoarelor sociale şi a răspuns afirmativ. De asemenea, el a arătat că 30% din fondurile acordate programelor sociale sunt costuri de administrare. Pe de altă parte, ministrul a afirmat că s-a discutat cu Fondul Monetar Internaţional posibilitatea ca ajutoarele pentru încălzire acordate populaţiei să fie date doar persoanelor afectate criză şi de reducerea salariilor. \"Sunt adeptul ca suma care se dă să fie aceeaşi, dar să n-o mai dăm la 11 milioane de români, ci s-o dăm doar la cei afectaţi de criză şi reduceri de salarii. Principiul s-a discutat cu FMI. Sigur că o întârziere de câteva luni nu este o mare dramă\", a spus Videanu.