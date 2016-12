Programul All Inclusive, un succes pe litoralul românesc

Dacă agenții economici de pe litoral erau reticenți cu privire la succesul programului All Inclusive în România, hotelierii care l-au introdus în această vară pe litoral spun că a fost un succes. Numărul de turiști care au venit în vacanță pe litoral în regim All Inclusive a fost neașteptat de mare, hotelurile fiind ocupate 100%. ”În unele perioade am vândut mai mult decât capacitatea de a caza în acest program. În total, în 62 de zile, respectiv lunile iulie și august, cât a funcționat acest program, mii de turiști s-au cazat în regim All Inclusive numai în Eforie”, a spus proprietarul singurului hotel din sudul litoralului care a introdus serviciul All Inclusive, totodată președinte al Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Mai mult decât atât, hotelierul a anunțat că a semnat deja primul contract cu un tour-operator pentru 2015. ”100 de camere sunt programate deja pentru turiști care vor veni în 2015 din Polonia, Slovacia, dar și din țară, și suntem în discuție pentru încă un contract de 70 - 90 de camere tot pentru anul viitor”, a completat Bucovală. De altfel, hotelierul a precizat că va participa la un târg în Polonia, unde va promova serviciile pe care le oferă pe litoralul românesc. ”Acum aplicăm prețuri promoționale pentru program, pentru că încercăm să învățăm turiștii cu acest sistem. Am avut toată vara polonezi pe litoral și vrem să ne promovăm mai bine pe această piață”, a spus hotelierul. Programul a funcționat bine nu doar în sudul litoralului, ci și în stațiunea Mamaia, unde au existat multe solicitări pentru cazare în regim All Inclusive.

TURIȘTI PE LITORAL PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE Nicolae Bucovală a spus că hotelurile pe care le deține sunt în continuare ocupate, în Eforie fiind în prezent 350 de turiști care beneficiază de cazare, masă și tratament, iar în Mamaia, hotelul este ocupat în proporție de 95%. ”Avem rezervări până spre 25 octombrie și, dacă toamna va fi caldă, turiștii nu vor lipsi. De altfel, dacă vremea ar fi fost frumoasă în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, nu am fi putut caza pe toată lumea”, a precizat Bucovală.

CUM POATE FUNCȚIONA ȘI MAI BINE PROGRAMUL ALL INCLUSIVE Hotelierii spun că în prezent, pentru că folosesc prețuri promoționale la cazarea în regim All Inclusive, profitul nu este foarte mare. Aceștia au și o serie de sugestii către Guvern pentru a face din turism un motor al economiei românești. ”Noi am solicitat Guvernului reducerea TVA în turism și alimentație publică. Dacă Guvernul nu oferă facilități fiscale în turism și alimentație publică, ne gândim să apelăm la produse de import, din țări unde TVA este foarte redusă”, a spus președintele Asociației Patronale Mamaia. ”Eu cred că puțină atenție și bunăvoință din partea Guvernului ar aduce turismul românesc la ceea ce a fost în epoca glorioasă, când stațiunile erau pline de turiști germani, polonezi, slovaci”, a concluzionat Bucovală.