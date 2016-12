Programul autobuzelor RATC de Sărbători

09:24:39 / 29 Decembrie 2014

RATC lipsa de respect fata de calatori

Compania de Transport Public Cluj a introdus un orar special pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel,în zilele de 25 – 28.12.2014, respectiv 01 – 04.01.2015, transportul urban si metropolitan se va desfăşura între orele 6,00 – 23,00, conform programului de transport pentru zilele de duminică.În data de 31.12.2014, în Ajunul Anului Nou, mijloacele de transport în comun vor circula între orele 5,00 – 21,30, conform programului pentru zilele lucratoare.Programul de functionare a punctelor de vanzare bilete-abonamente va fi corespunzator cu programul de transport in comun. Vedeti cum se asigura transportul intr-un oras civilizat. La noi autobuzele pleaca la orele 06.00,maine la 07.00, in alta zi la 12.00. In Cluj din respect fata de calator exista doua programe unul de lucru ,unul de sarbatori si atat iar casele de bilete au programul autobuzelor. Ce program simplu .Cititi anuntul pe site-ul RATC-teza de doctorat.Calatorul RATC nu umbla cu tableta dupa el sa vada programul autobuzelor de sarbatori sta saracu in statie pana la sfantu asteapta sa apara un autobuz.