Programul CJC „Rechizite şcolare”, la final în acest an

Punct final pe acest an în programul „Rechizite şcolare”, derurat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru elevii şi preşcolarii din mediul rural. Ultimele ghiozdane şi rechizite au fost primite de copiii din 12 unităţi administrativ - teritoriale constănţene: Cogealac, Fîntînele, Lumina, Nicolae Bălcescu, Amzacea, Comana, Negru Vodă, Chirnogeni, Cerchezu, Dumbrăveni, Independenţa şi Peştera. Astfel, reprezentanţii CJC au împărţit ghiozdane şi rechizite pentru 6.115 copii din clasele I - VIII. Vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir, a declarat că programul este extrem de benefic pentru copiii din mediul rural. „Orice sprijin pentru copii e foarte important. Copiii au primit cu foarte multă plăcere rechizitele şi aşteaptă să le primească în continuare”, a declarat Cristinel Dragomir, care a adăugat că, în total, 32.000 de copii de grădiniţă şi elevi în clasele I - VIII din şcolile din mediul rural au primit rechizite şcolare, în valoare de 16 milioane de lei, fonduri alocate de CJC. El a spus că a fost pentru a doua oară în acest an cînd CJC a pus în aplicare acest program, care are ca scop, printre altele, creşterea procentului de promovabilitate în rîndul copiilor din mediul rural. La rîndul său, primarul comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu, a declarat că acest proiect iniţiat de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, este benefic pentru copii pentru că îi motivează să înveţe bine, ceea ce duce la creşterea competitivităţii dintre ei. „Copiii au mai mult elan să înveţe de cînd primesc bursele şi rechizitele. Şi părinţii au reacţionat pozitiv la derularea acestui program al CJC”, a declarat Popescu.