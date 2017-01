Programul de evaluare a stării de sănătate, fără priză la constănţeni!

Programul de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei ar fi trebuit să ia sfîrşit în urmă cu aproximativ o lună, conform primelor anunţuri potrivit cărora acesta trebuia să se desfăşoare pe parcursul unui an. Ulterior, ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a venit să declare că Programul va fi prelungit cu încă şase luni, probabil deranjat de faptul că mulţi dintre români n-au pus prea mult preţ pe analizele oferite gratuit. Numai la Constanţa au fost aduse Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) peste 85.000 de taloane de care ar fi trebuit să profite atît persoanele asigurate (plătitoare la fondul de asigurări de sănătate), cît şi cele neasigurate. De cîteva luni, conducerea CJAS îi anunţă, aproape săptămînal, prin intermediul mass media, pe toţi cei care nu intrat în posesia taloanelor, să se prezinte la sediul instituţiei, ca să le ridice. Din păcate, numeroasele apeluri făcute nu au avut efect, în condiţiile în care doar 10.000 de constănţeni şi-au cerut tipizatele. „Ultimele date ne arată că numărul taloanelor care au fost aduse la noi a depăşit 85.000, o cifră destul de mare”, anunţa, ieri, directorul medical al CJAS, dr. Mihaela Vrînceanu. În urmă cu nici două săptămîni, preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, anunţa că numărul taloanelor era de 80.000. Contactat telefonic, ministrul Nicolăescu, cel care a iniţiat programul, a declarat că „populaţia nu poate să fie obligată să meargă la doctor, cel puţin deocamdată”. „Noi am încercat prin diferite metode, prin intermediul presei, să-i sensibilizăm pe oameni, însă mai mult de atît nu putem face. Cei care au dorit să meargă la medic au mers... Şi sînt în număr mare cei care au mers la analize, comparativ cu alte ţări care au derulat un program similiar”, a mai declarat demnitarul. Nicolăescu a precizat că 60% din totalul populaţiei din România a trecut pragul medicilor de familie şi al laboratoarelor de analize medicale, în primul an de desfăşurare a programului, în vreme ce, în alte ţări, după primul an, s-a înregistrat doar un procent de 33-35% din totalul populaţiei. Totodată, ministrul a mai spus că mulţi români au intrat în posesia taloanelor, însă nu doresc să se folosească de ele. „Eu consider că presa ar trebui să ne ajute şi să-i anunţe pe toţi cei care au deja taloanele acasă - dar nu vor să meargă la doctor - să conştientizeze importanţa programului şi să meargă la consult pentru că li se oferă posibilitatea să afle cum stau cu sănătatea, în mod gratuit”, a mai declarat Nicolăescu. Faptul că numai la nivelul judeţului nostru peste 85.000 de taloane vor fi distruse pare să nu-l descurajeze pe oficial. „Pierderile vor fi mici, probabil de 0,3 sau 0,6%. Consider că nu sînt bani mulţi. Oricum, toate aceste pierderi au fost într-un fel preconizate în administrarea programului”, completează demnitarul, care speră ca cele şase luni în plus pentru program să constituie un avantaj. „Mai sînt şase luni, timp în care românii pot să meargă la doctor lejer. Eu cred că, în ultima perioadă, procentul celor care vor merge la analize va creşte”, subliniază Nicolăescu, care a anunţat că în perioada imediat următoare vor fi date publicităţii primele rezultate ale Programului de Evaluare a Stării de Sănătate, la finele unui an.