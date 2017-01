Programul de fertilizare, în linie dreaptă

Ministerul Sănătăţii (MS) a publicat, vineri, pe pagina sa de web, spre dezbatere publică, ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer (FIV/ET). Conform proiectului, în perioada 23 – 27 mai, unităţile sanitare interesate de a participa în program pot depune dosarele la registratura MS. Selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogram se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde mai multe documente. Pot participa la programul MS unităţi sanitare publice sau private care îndeplinesc o serie de criterii, printre care acelea de a deţine acreditare valabilă pentru activitatea de utilizator de celule şi ţesuturi umane în scop terapeutic, acte doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţii sanitare, documente care atestă pregătirea specialiştilor în domeniu. La 1 iunie 2011, MS va publica lista unităţilor care au fost admise în program. Ulterior acestei date, includerea unor noi unităţi sanitare în program se va realiza în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, pe baza documentelor care atestă efectuarea a minimum 50 de proceduri FIV/ET. De la 15 iunie 2011, cuplurile care doresc să acceseze programul MS de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează. În cazul unui dosar aprobat, MS va efectua plata procedurii de fertilizare in vitro, în limita sumei de 6.150 lei, în două etape. Anul acesta vor putea beneficia de program aproape 800 de cupluri.